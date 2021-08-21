تعرف على القناة الناقلة لمباراة الأهلي والجونة في الدوري

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره الجونة ضمن مباريات الجولة قبل الأخيرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز يوم الثلاثاء المقبل.





وتذاع مباراة الأهلي والجونة ضمن مباريات الجولة قبل الأخيرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز يوم الثلاثاء المقبل فى تمام التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءًا بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة أون تايم سبورتس.





وحقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الفوز على نظيره المصري ضمن مباريات الجولة ال 32 من بطولة الدوري المصري الممتاز برباعية مقابل هدفين على ستاد الاسكندريه.





وسجل رباعية الأهلي كل من صلاح محسن وطاهر محمد طاهر وكهربا وحسين الشحات ليرفع المارد الأحمر رصيده إلي النقطة 72 فى المركز الثانى ببطولة الدوري المصري الممتاز.