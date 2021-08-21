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ندوات تعريفية لأمانة "حماة الوطن" بأسوان

السبت 21/أغسطس/2021 - 10:58 م
بوابة الفجر
فتح الله رضوان
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مع اقتراب افتتاح مقر فرع حزب حماة الوطن بأسوان، بدأت هيئة مكتب الحزب بالمحافظة بقيادة أمين عام الحزب في التحرك الشعبي بمراكز المحافظة في ندوات تعريفية بجهود وآلية عمل الأمانة في أسوان، بالإضافة إلى إطلاع المواطنين من الشباب والرجال والمرأة بمحاور وآلية العمل التي ستتم خلال الفترة المقبلة لتقديم المزيد من الخدمات المجتمعية التي تهم البسطاء، وذلك بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني.

وبدأت الأمانة اللقاءات في مركز إدفو، حيث تم عقد حوارا مع أهالي المركز، تحدثت النائبة أمين عام الحزب  خلاله عن أهمية التكاتف المجتمعي بين جميع الشرائح المختلفة، لمساندة المشروعات التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومنها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " التي كان من نصيب قرى إدفو دخول العديد من القرى ضمن التطوير الشامل للريف المصرى، حيث تشهد مدينة ومركز إدفو انشاء شبكات الصرف الصحي ومياه الشرب وخطوط الفيبر ومجمعات الخدمات الحكومية المميكنة، بالإضافة إلي الخدمات التعليمية والصحية والري والبريد والإسعاف وتغطية وتكاسي المصارف.

وفي الحوار المجتمعي، أكدت النائبة عضو مجلس النواب وأمين عام الحزب في أسوان ضرورة المساهمة المعنوية في المشروعات الجاري إنجازها بهذا الشكل الرائع، وأكدت للحضور أن الحزب يفتح ذراعيه أمام أبناء المحافظة للمشاركة السياسية والحزبية التي تستهدف المصلحة العامة للوطن تحت قيادة الرئيس السيسي.

وأوضحت أن مبادرة " تطوير الريف المصري.. حياة كريمة" تتم في 31 قرية رئيسية و100 قرية فرعية و315 كفر ونجع وعزبة بمراكز كوم أمبو وإدفو ونصر النوبة بإجمالي 662 مشروع قابلين للزيادة، الأمر الذي يستوجب على الجميع تقديم التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي.
ندوات تعريفية لأمانة "حماة الوطن" بأسوان
ندوات تعريفية لأمانة "حماة الوطن" بأسوان
ندوات تعريفية لأمانة "حماة الوطن" بأسوان
ندوات تعريفية لأمانة "حماة الوطن" بأسوان

الكلمات المفتاحية

ندوات تعريفية حزب حماة الوطن اسوان

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