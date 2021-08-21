نجم موناكو يقترب من الدوري الإيطالي

كشفت وسائل إعلام إيطالية أن الإيطالي الشاب بيترو بيليجري نجم هجوم موناكو الفرنسي اقترب من العودة إلى الدوري الإيطالي مرة أخرى.





وأفاد الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر بأن ميلان توصل إلى اتفاق مع موناكو من أجل التعاقد مع النجم الإيطالي البالغ من العمر 20 عاماً.





وأوضح فابريزيو رومانو أن بيليجري سينضم إلى ميلان على سبيل الإعارة لمدة موسم مقابل مبلغ مليون يورو مع وجود بند خيار الشراء بـ 6 مليون بالإضافة إلى نسبة من أي بيع مستقبلي للنجم الإيطالي.





ولفت فابريزيو رومانو أن بيليجري كان قد انضم إلى موناكو قادماً من جنوى في شتاء 2018 بعد أن ظهر بمستوى ممتاز في سن صغيرة جداً مع جنوى في بطولة الدوري الإيطالي.





وأشار فابريزيو رومانو إلى أن مسيرة بيليجري مع موناكو كانت متواضعة بسبب كثرة الإصابات، حيث شارك في 23 مباراة، سجل خلالها هدفين وصنع هدف آخر.



