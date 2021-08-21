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غدًا.. عزاء حماة محمد رمضان بالحامدية الشاذلية
السبت 21/أغسطس/2021 - 10:58 م
كريم هاشم
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توفيت، منذ قليل، حماة الفنان محمد رمضان، وذلك بعد إحياء رمضان حفل غنائي كبير أمس، بالساحل الشمالي.
وقال محمد رمضان في تصريح خاص لـ"الفجر الفني" إن سرداق العزاء سيقام غدًا، بمسجد الحامدية الشاذلية بدلًا من تلقيه أمام منزلها في منطقة إمبابة، وسيتم تشييع الجثمان ظهر الغد.
وكان محمد رمضان أحيا حفلًا في جولف بورتو مارينا بالساحل الشمالي، مساء أمس، ورفع الحفل لافتة كامل العدد.
وغنى رمضان، خلال الحفل، العديد من أغانيه التي اشتهر بها منها "ثابت"، "نمبر وان"، "على الله" وغيرها من الأغاني، وارتدى رمضان أكثر من تي شيرت خلال الحفل، كما ارتدى قناعًا جديدًا ومختلفًا، وكانت مفاجأة الحفل الطفل شبيه محمد رمضان الذي ظهر معه في أحد كليباته.
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