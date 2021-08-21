غدًا.. عزاء حماة محمد رمضان بالحامدية الشاذلية

توفيت، منذ قليل، حماة الفنان محمد رمضان، وذلك بعد إحياء رمضان حفل غنائي كبير أمس، بالساحل الشمالي.





وقال محمد رمضان في تصريح خاص لـ"الفجر الفني" إن سرداق العزاء سيقام غدًا، بمسجد الحامدية الشاذلية بدلًا من تلقيه أمام منزلها في منطقة إمبابة، وسيتم تشييع الجثمان ظهر الغد.





وكان محمد رمضان أحيا حفلًا في جولف بورتو مارينا بالساحل الشمالي، مساء أمس، ورفع الحفل لافتة كامل العدد.



