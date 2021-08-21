إزالة 360 حالة تعد في حملة لرفع الإشغالات بشوارع وسط مدينة أسوان (صور)

شنت أجهزة الوحدة المحلية بأسوان بالتنسيق مع مديرية أسوان حملة مكبرة فاجأت الباعة الجائلين والمخالفين من أصحاب المحلات بشوارع وسط مدينة أسوان تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان.





قاد الحملة اللواء أحمد عادل مساعد مدير الأمن، والعقيد محمد الجندي مدير شرطة المرافق، بجانب محمد حسين نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، وبمشاركة ضباط وأفرد شرطة المرافق والعاملين بالوحدة المحلية، بالأضافة إلى رؤساء أحياء غرب وشرق.





وأسفرت الحملة عن إزالة 360 حالة إشغال، مع رفع ومصادرة 20 "أستاند" و10 "تربيزات" فرش، و 5 عربات كارو، و20 لفة سجاد، و7 أسطوانات بوتوجاز، هذا بالإضافة إلى تحرير 13 محضر إشغال للطريق، وذلك بشوارع الحدادين والمطار والسودانية وشرق البندر، بجانب الشارع الجديد وميدان الإشارة.