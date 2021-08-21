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تعرف على مباريات الأهلي المتبقية في الدوري المصري

السبت 21/أغسطس/2021 - 11:29 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، مطاردته لنادي الزمالك على قمة الدوري المصري الممتاز.

 

وكان الفريق حقق الفوز على المصري البورسعيدي، برباعية مقابل هدفين بالمباراة التي أقيمت مساء أمس على ملعب الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين.

 

ورفع الأهلي رصيده إلى 72 نقطة في وصافة جدول ترتيب الدوري خلف الزمالك صاحب الصدارة برصيد 76 نقطة، مع تبقي جولتين من الختام.

 

ومن المنتظر أن يحل الأهلي ضيفًا على الجونة، في التاسعة مساء يوم الثلاثاء المقبل على ملعب خالد بشارة ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من المسابقة.

 

كما يختتم المارد الأحمر مشواره في مسابقة الدوري المصري الممتاز، عندما يستضيف نظيره أسوان، في التاسعة مساء يوم الجمعة المقبلة على ملعب الأهلي والسلام.

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