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الاتفاق يخطف تعادلًا جنونيًا أمام الشباب بالدوري السعودي بمشاركة "أزارو"

السبت 21/أغسطس/2021 - 11:12 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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انتزع الاتفاق تعادلًا جنونيًا أمام مضيفه الشباب بثلاثة أهداف لمثلهم في المباراة التي جرت مساء اليوم السبت على استاد الملك فهد الدولي ضمن مباريات الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

 

تقدم الشباب بثلاثة أهداف أولًا عن طريق كلًا من أوديون إيغالو "هدفين" وإيفر بانيجا من ركلة جزاء.

 

وفي الشوط الثاني وقبل ١٣ دقيقة من انتهاء اللقاء انتفض فريق الاتفاق ونجح في تسجيل ٣ أهداف عن طريق وليد أزارو وروبين كايسون وإبراهيم حسين محنتشي.

 

وبهذه النتيجة رفع الاتفاق رصيده للنقطة ٤ احتل بهم المركز الثاني خلف الهلال المتصدر، فيما حصل الشباب النقطة الأولى له.


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