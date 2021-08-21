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انفجار اسطوانة غاز في محل غرب الإسكندرية
السبت 21/أغسطس/2021 - 11:18 م
محمد رجب - دينا حسن
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سيطرت قوات الحماية المدنية، اليوم السبت، على حريق اندلع داخل محل لعمل البيتزا بمنطقة البيطاش بحي العجمي غربي محافظة الإسكندرية، مما تسبب في إصابة شخص.
تعود تفاصيل الواقعة، عندما تلقت الحماية المدنية بالإسكندرية إخطارًا يفيد إصابة شخص في حريق محل بيتزا بالبيطاش بحي العجمي غرب الإسكندرية، نتيجة انفجار أسطوانة غاز داخل المحل، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان الحادث لمتابعة الحريق.
وعلى الفور، تمكنت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية من إخماد الحريق قبل امتداده إلى المحلات الأخرى، وأسفر الحريق عن إصابة شخص وتم عمل اللازم له.
تعود تفاصيل الواقعة، عندما تلقت الحماية المدنية بالإسكندرية إخطارًا يفيد إصابة شخص في حريق محل بيتزا بالبيطاش بحي العجمي غرب الإسكندرية، نتيجة انفجار أسطوانة غاز داخل المحل، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان الحادث لمتابعة الحريق.
وعلى الفور، تمكنت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية من إخماد الحريق قبل امتداده إلى المحلات الأخرى، وأسفر الحريق عن إصابة شخص وتم عمل اللازم له.
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