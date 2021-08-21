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موعد أول مباراة لـ ميسي مع باريس سان جيرمان

السبت 21/أغسطس/2021 - 11:31 م
ميسي
ميسي
وكالات
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يستعد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي المنضم حديثا لباريس سان جيرمان الفرنسي ، لقيادة منتخب بلاده الشهر المقبل في تصفيات كأس العالم 2022 بقطر.

ولم يشارك ميسي الفائز بجائزة افضل لاعب في العالم ست مرات من قبل ، في أي مباراة بعد مع سان جيرمان منذ انتقاله المفاجئ من برشلونة الإسباني في صفقة انتقال حر في العاشر من أغسطس الجاري ، حيث لم يستعيد بعد كامل لياقته البدنية منذ تتويجه مع بلاده بلقب كوبا أمريكا.

ولكن ميسي شارك في حصة تدريبية كاملة مع سان جيرمان وأكد الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني للفريق الفرنسي عقب الفوز على بريست 4 /2 أمس الجمعة أن ميسي من المقرر أن يشارك في المباراة المقبلة أمام ريمس الاسبوع المقبل.

وستكون المواجهة أمام ريمس هي الأخيرة لسان جيرمان قبل عطلة المباريات الدولية ، لكن بوتشيتينو لا يشعر بالقلق إزاء سفر ميسي إلى الأرجنتين حال اختياره من قبل المدير الفني لبلاده.

وقال بوتشيتينو لشبكة "اي اس بي ان" ، "لم أتحدث بعد مع المسؤولين في المنتخب الأرجنتيني".

وأضاف "لكنهم يعرفون أنني أؤيد الأمر ، وأننا لا نساعد فقط المنتخب الأرجنتيني ولكن جميع المنتخبات التي لديها لاعبين لدينا بالفريق".

الكلمات المفتاحية

ميسي باريس سان جيرمان الدوري الاسباني

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