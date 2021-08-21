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"قنديل" يكشف سبب مد فترة اختبارات القدرات

السبت 21/أغسطس/2021 - 11:44 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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قال سيد قنديل، رئيس اللجنة العليا لاختبارات القدرات بمكاتب التنسيق، إن هناك 250 ألف طالب تُقدم حتى الآن لاختبارات القدرات.

وأضاف "قنديل" في اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" أنه تم مد التسجيل لامتحانات القدرات حتى يوم 23 أغسطس المقبل ويومي 24 و25 للاختبارات، موضحًا أن هناك بعض الطلبة الذين تعذر بالنسبة لهم دخول الامتحانات ولذلك جاء فترة مد التسجيل والاختبارات بناء على رغبة هؤلاء الطلبة.

وأشار إلى أنه كان الأفضل أن يتم عمل اختبارات القدرات أولًا قبل تسجيل الرغبات بعد فتح باب التنسيق، مستطردًا: "أن هناك بعض الطلبة محددين طريقهم وهدفهم بالنسبة للدخول لبعض الكليات، وهذه الاختبارات تحدد من خلالها ما إذا كان الطالب لائق أو غير لائق".

الكلمات المفتاحية

قنديل الجامعات اختبارات القدرات

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