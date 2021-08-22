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بالتايجر.. ياسمين صبري تتألق في أحدث ظهور لها
الأحد 22/أغسطس/2021 - 12:32 ص
رنا حسين
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شاركت ياسمين صبري صور من أحدث جلسات تصوير لها على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام".
وظهرت ياسمين صبرى فى الصور بفستان تايجر وأطلت بشعر منسدل على كتفها مما آثار إعجاب جمهورها حول إطلالتها.
يذكر أن أخر أعمال الفنانة ياسمين صبري مسلسل "فرصة تانية" في السباق الرمضاني لعام 2020 مع عدد من الفنانين منهم هبة مجدي وأحمد مجدي ونهال عنبر والذي حقق نجاحا كبيرا.
وظهرت ياسمين صبرى فى الصور بفستان تايجر وأطلت بشعر منسدل على كتفها مما آثار إعجاب جمهورها حول إطلالتها.
يذكر أن أخر أعمال الفنانة ياسمين صبري مسلسل "فرصة تانية" في السباق الرمضاني لعام 2020 مع عدد من الفنانين منهم هبة مجدي وأحمد مجدي ونهال عنبر والذي حقق نجاحا كبيرا.
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