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طبيبة تحذر: الوجبات السريعة قد تُسبب الموت (فيديو)

السبت 21/أغسطس/2021 - 11:49 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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حذرت الدكتورة زينب بكري، عميد المعهد القومي للتغذية سابقًا، من مطاعم الوجبات السريعة الـ"تيك أواي"، قائلة:" الوجبات السريعية أدت لارتفاع نسبة البدانة في تلك المجتمعات، لا تقل في ضررها عن الأضرار الصحية للتدخين، بل قد تزيد من فرص الإصابة بالأمراض المختلفة وممكن أن تؤدي إلى الموت".

وتابعت "بكري"، خلال لقائها عبر تقنية زووم مع الإعلاميتين إيناس الليثي وأمينة مهدي، ببرنامج "صحتك بالدنيا"، المذاع على قناة "cbc"، اليوم السبت، أن انتشار مطاعم الوجبات السريعة والجاهزة في مجتمعاتنا العربية أدى إلى ارتفاع نسبة البدانة في تلك المجتمعات؛ حيث تُقدر نسبة البدانة في مصر بحوالي 50% بين النساء والرجال.

وأشارت إلى أن هناك أنماط وعادات حياتية جديدة، حيث اتجه بعض الشباب إلى أسلوب غذائي جديد، إلى مطاعم الوجبات السريعة الـ"تيك أواي"، وهجرت الأسرة طعام البيت الأكثر فائدة؛ للتمتع بأكلات المطاعم الأقل فائدة، والأكثر ضررًا لصحة الإنسان، واستبدلوا الجو الأسري المليء بالدفء والمحبة بجو الغربة والانشغال.

الكلمات المفتاحية

وجبات سريعة تيك اواي السمنة

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