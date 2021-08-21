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أحمد رفعت: مخرج "الاختيار" ذكي جدًا ويستطيع التعامل مع كافة الشخصيات

السبت 21/أغسطس/2021 - 11:52 م
هدى عبدالرازق
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قال الفنان أحمد رفعت، إن بيتر ميمي مخرج مسلسل الاختيار ذكي جدًا، ويستطيع التعامل مع كافة الشخصيات، ويضفي جوا من البهجة واللطف داخل اللوكيشن، وهذا أمر جيد للغاية، ويحبه الممثلين.

وتابع "رفعت"، خلال حواره مع الإعلاميين هشام إسماعيل وليلى عز العرب، ببرنامج "يا أنا يا هي"، المذاع على فضائية "mix"، مساء السبت، أنه عمل مع الكثير من المخرجين المبدعين الذين يهتمون بالممثل بشكل كبير، معقبًا: "لازم المخرج يكون ريلاكس، ويحافظ على هدوء الممثل عشان يبدع ويقدم الدور بشكل احترافي".

ولفت إلى أن هناك ضرورة بالاهتمام بمسرح الجامعة، معقبًا: "هناك كم كبير من النجوم في مسارح الجامعات، أنا كان معايا نجوم كتير، بس أنا الوحيد اللي كملت".

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