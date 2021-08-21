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شاهد أهداف مباراة برشلونة وأتليتك بلباو في الدوري الإسباني

السبت 21/أغسطس/2021 - 11:53 م
برشلونة
برشلونة
الفجر الرياضي
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سقط فريق الكرة الاول بنادي برشلونة في فخ التعادل الايجابي بنتيجة 1-1 أمام منافسه أتليتك بلباو، ضمن مباريات الجولة الثانية من الدوري الإسباني، علي إستاد سان ماميس.

تقدم فريق أتلتيك بيلباو عن طريق مارتينيز في الدقيقة 50 وتعادل فريق برشلونة عن طريق ممفيس ديباي في الدقيقة 75 من عمر المباراة.

ارتفع رصيد برشلونة للنقطة 4 في المركز الأول بينما وصل رصيد أتليتك بلباو للنقطة 2 في المركز العاشر.

كان برشلونة حقق انطلاقة قوية في الجولة الأولي من الدوري الإسباني، بعد الفوز علي ريال سوسيداد بأربعة أهداف مقابل هدفين، بينما أخفق أتليتك بلباو في الجولة الأولي، حينما تعادل مع إلتشي سلبيا.

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