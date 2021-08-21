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أحمد رفعت يكشف تفاصيل تجسيد دور العقيد أحمد جاد في "الاختيار" (فيديو)

السبت 21/أغسطس/2021 - 11:59 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الفنان أحمد رفعت، إنه جسد شخصية العقيد أحمد جاد، وكان هذا الشخص متدين، ومن رجال المراجعات الفكرية، معقبًا: "كان ضابط مُتبحر في الدين، لكي يستطيع مناقشة المتطرفين، وأصحاب الفكر التكفيري".

وتابع "رفعت"، خلال حواره مع الإعلاميين هشام إسماعيل وليلى عز العرب، ببرنامج "يا أنا يا هي"، المذاع على فضائية "mix"، مساء السبت، أن العقيد أحمد جاد لم يكن يتركه فرض، وكان محبوبا بين أصدقائه إلى حد كبير، لافتًا إلى أنه كُرم من وزير الداخلية على تجسيده هذا الدور، وبناته تأثروا بهذا الأمر للغاية.

وأضاف: "وأنا في التكريم بناته ما شلوش عينهم من عليه، وهذا دليل على أن الدور جُسد بشكل صحيح، أنا كنت حاسس إن أنا والدهم، وتوصلت معهم، وطلبت منهم يطلبوا مني أي حاجة عايزنها".

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العقيد احمد جاد الاختيار 2 الاختيار اخبار مصر احمد رفعت

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