مصطفى الفقي: برنامج صدام حسين النووي كان "بلاستيك" (فيديو)

قال الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، إن الزعيم الراحل جمال عبدالناصر أول من فكر في مشروع الطاقة النووية بالمنطقة، مشيرًا إلى أن مصر كانت تسير مع الهند في برنامج التصنيع، حيث نجحت مصر في تصنيع الطائرات، ولكن هذا المشروع ضُرب في 1967.





وأضاف "الفقي"، خلال حواره مع الإعلامي احمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء السبت، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يرى أن مشروع الضبعة النووي قومي لأنه سينقل مصر، مضيفًا أن الضبعة أكبر مشروع قومي ووطني فى مصر، وتعد الطاقة النووية أرخص مصادر الطاقة وتستخدم في الحالات السلمية، مشيرًا إلى أن 80 % من الطاقة في فرنسا نووية ومصر تواكب التطورات.



