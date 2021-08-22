Advertisements

مصطفى الفقي: برنامج صدام حسين النووي كان "بلاستيك" (فيديو)

الأحد 22/أغسطس/2021 - 12:19 ص
بوابة الفجر
كساب أحمد
Advertisements
قال الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، إن الزعيم الراحل جمال عبدالناصر أول من فكر في مشروع الطاقة النووية بالمنطقة، مشيرًا إلى أن مصر كانت تسير مع الهند في برنامج التصنيع، حيث نجحت مصر في تصنيع الطائرات، ولكن هذا المشروع ضُرب في 1967.

وأضاف "الفقي"، خلال حواره مع الإعلامي احمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء السبت، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يرى أن مشروع الضبعة النووي قومي لأنه سينقل مصر، مضيفًا أن الضبعة أكبر مشروع قومي ووطني فى مصر، وتعد الطاقة النووية أرخص مصادر الطاقة وتستخدم في الحالات السلمية، مشيرًا إلى أن 80 % من الطاقة في فرنسا نووية ومصر تواكب التطورات.

وأضاف المفكر السياسي، أن الرئيس العراقي الراحل صدام حسين كان عنده "بلاستيك مش نووي"، أما برنامج الرئيس الراحل معمر القذافي النووي كان "سوبر ماركت" صغير.

الكلمات المفتاحية

صدام حسين بوابة الفجر برنامج نووي الفجر

أخبار تهمك

بعد فشل انتقاله لبيراميدز.. قرار جديد من الأهلي ضد نجم الفريق

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الأهلي يحسم موقفه النهائي من رحيل بيتسو موسيماني

منذ ساعتين و 43 دقيقة

مسلم لـ "الفجر الفني": "خطر" أقوى أغاني الصيف حتى الآن.. وتوقعنا نجاحها قبل طرحها (خاص)

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل - الفجر يكشف أخر تطورات ملف صفقات الزمالك.. ومفاجأة مدوية بشان عودة مرتضي منصور

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ ساعة و 15 دقيقة

بنك مصر يفشل في حماية حسابات عملائه المصرفية

منذ حوالي 6 ساعات

نجم الأهلي يخطط للانضمام إلى فاركو

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. الموت يفجع محمد رمضان

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. ميدو يفتح النار على جماهير الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

موسيماني يتمسك بنجم الأهلي ويرفض رحيله

منذ حوالي 11 ساعة

أخطبوط الدوري المصري على طاولة الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. موسيماني يطيح بثلاثي الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

بيراميدز يخطف صفقة من الأهلي

منذ يوم

عاجل.. نجم بيراميدز ومنتخب مصر يوافق على الانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

موعد أول مباراة لـ ميسي مع باريس سان جيرمان

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الزمالك على بعد خطوة من حسم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

مصطفى الفقي: "القذافي كان خطر دائم على المنطقة"

مصطفى الفقي: "مبارك" نجح في ترويض "القذافي" وعرف مفاتيحه

مدير الوكالة الذرية يكشف أخر تطورات إنشاء محطة الضبعة (فيديو)

"الوكالة الذرية" تكشف توقيت عمل محطة الضبعة النووية

"المؤسسة المصرية الروسية للثقافة والعلوم": قرض "الضبعة" الأكبر في تاريخ موسكو (فيديو)

"روساتوم" تكشف تفاصيل مشروع محطة الضبعة النووية

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

الأكثر قراءة
09:15 م

عاجل - الفجر يكشف أخر تطورات ملف صفقات الزمالك.. ومفاجأة مدوية بشان عودة مرتضي منصور

عاجل.. نجم بيراميدز ومنتخب مصر يوافق على الانتقال إلى الزمالك

06:31 م

بنك مصر يفشل في حماية حسابات عملائه المصرفية

06:58 م

عاجل.. ميدو يفتح النار على جماهير الأهلي

10:30 ص

موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

11:59 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: الساحل..وما أدراك ما الساحل؟!.

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

Advertisements