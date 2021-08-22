ضبط 3 تجار "شابو" في أثناء ترويجهم المخدرات بقنا

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، 3 عاطلين، في مركز فرشوط، يتاجرون في كميات من الشابو المخدر وبحوزتهم كميات منه، بغرض الإتجار.





وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء مسعد أبوسكين، إخطارًا، يفيد تمكن العميد قرشى عبدالمنعم، رئيس فرع البحث الجنائي بأبوتشت والحملة المرافقة له، من ضبط 3 عاطلين، يتاجرون في كميات من الشابو المخدر وبحوزتهم كميات منه، بغرض الإتجار.



