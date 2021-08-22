عاجل.. الرجاء البيضاوي يتوج بكأس محمد السادس للأندية الأبطال





تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرجاء البيضاوي المغربي، من حصد لقب البطولة العربية، للمرة الثانية في تاريخه على حساب اتحاد جدة، بركلات الترجيح بنتيجة 4-3، بعد انتهاء الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل الإيجابي برباعية.





بدأت المباراة ساخنة، حيث افتتح التهديف، برونو هنريكي، في الدقيقة 4 من صناعة إيجور كورنادو، لصالح اتحاد جدة، فيما أدرك إلياس حداد، هدف التعادل في الدقيقة 5، لصالح الرجاء.





ونجح محمود بن حليب في إحراز الهدف الثاني للفريق المغربي، في الدقيقة 13، إلا أن رومارينهو أدرك التعادل في الدقيقة 28 عن طريق ركلة جزاء.





وتمكن زكرياء الوردي، من تسجيل الهدف الثالث لصالح الرجاء، لينتهي الشوط الأول بتقدم الفريق المغربي، بثلاثة أهداف مقابل هدفين.





ومع بداية الشوط الثاني، أضاف سفيان رحيمي الهدف الرابع لفريق الرجاء، في الدقيقة 50، ولكن رومارينهو سجل الهدف الثالث لصالح اتحاد جدة، في الدقيقة 53، ثم أضاف الرابع أيضًا في الدقيقة 64، من ركلة جزاء، لينتهي الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بأربعة أهداف لمثلهم، ليلجأ الفريقان لركلات الترجيح التي حسمها الرجاء لصالحه.