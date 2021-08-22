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مصطفى الفقي:"السيسي صارم وميعهجبوش الحال المائل"

الأحد 22/أغسطس/2021 - 04:51 ص
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، إن الريف المصري أصبح مواكبًا للمدينة في كل شي مثل أهل المدينة، مضيفًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي حرص على إقامة العديد من المشروعات لخدمة الطبقات الفقيرة والأشد فقرًا، فأصحاب الطبقات الفقيرة يدركون الآن أن الدولة تعمل لصالحهم.

وأضاف "الفقي"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء السبت، أن الرئيس السيسي حنين وعاطفي، ولكنه صارم جدًا، معقبًا: "الرئيس السيسي ميعحبوش الحال المائل".

وأشار إلى أن العشوائيات والفساد كانا منتشرين في مصر خلال السنوات السابقة، ولكن الآن هناك حرب عليهما، ومحاولة لصنع دولة عصرية حديثة.

الكلمات المفتاحية

مصطفى الفقي السيسي الرئيس السيسي

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