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الفشني يتألق وجمهور القلعة يغني مع شاماميان الموشحات (صور)

الأحد 22/أغسطس/2021 - 12:15 ص
بوابة الفجر
مي مرسي
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استمر مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء ال 29 الذى تنظمه دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر فى الكشف عن التجليلت الابداعية الشابة ففى ليلة فنية جمعت مصر وسوريا تالق النجم وائل الفشنى فى سهرة مميزة مزجت بين الطرب والانشاد الدينى ووسط حشد جماهيرى من مختلف الشرائح العمرية والاجتماعية تغنى بمجموعة من الاعمال منها واحة الغروب، تتر طايع، عم غريب، عينى لغير جمالكم، انا جايلك، بتنادينى تانى ليه، سلم علي لما قابلنى،متدمعيش، وهران، الكبر على مين، كنت فين يا وعد، مملكة الغجر، طال الليل، فاح المسك.

بعده ووسط تفاعل واعجاب الحضور اطلقت السورية لينا شاماميان رساله سلام للانسانية وبصوت ملائكى ساحر شدت بكوكبة من اعمالها الخاصة التى تحمل روح الاصالة وطابع العصر الحديث الى جانب مختارات من عيون تراث الموسيقى العربية والموشحات التى رددها معها الجمهور كان منها لما بدا، قبل العشق، بالى معاك، شام، هنعيش ونحب، الحلوة دى، هالاسمر، اخر العنقود، يا مال شام، خدود، هلالى.
الفشني يتألق وجمهور القلعة يغني مع شاماميان الموشحات (صور)
الفشني يتألق وجمهور القلعة يغني مع شاماميان الموشحات (صور)
الفشني يتألق وجمهور القلعة يغني مع شاماميان الموشحات (صور)
الفشني يتألق وجمهور القلعة يغني مع شاماميان الموشحات (صور)
الفشني يتألق وجمهور القلعة يغني مع شاماميان الموشحات (صور)
الفشني يتألق وجمهور القلعة يغني مع شاماميان الموشحات (صور)
الفشني يتألق وجمهور القلعة يغني مع شاماميان الموشحات (صور)
الفشني يتألق وجمهور القلعة يغني مع شاماميان الموشحات (صور)
الفشني يتألق وجمهور القلعة يغني مع شاماميان الموشحات (صور)
الفشني يتألق وجمهور القلعة يغني مع شاماميان الموشحات (صور)
الفشني يتألق وجمهور القلعة يغني مع شاماميان الموشحات (صور)
الفشني يتألق وجمهور القلعة يغني مع شاماميان الموشحات (صور)
الفشني يتألق وجمهور القلعة يغني مع شاماميان الموشحات (صور)
الفشني يتألق وجمهور القلعة يغني مع شاماميان الموشحات (صور)
الفشني يتألق وجمهور القلعة يغني مع شاماميان الموشحات (صور)
الفشني يتألق وجمهور القلعة يغني مع شاماميان الموشحات (صور)
الفشني يتألق وجمهور القلعة يغني مع شاماميان الموشحات (صور)
الفشني يتألق وجمهور القلعة يغني مع شاماميان الموشحات (صور)
الفشني يتألق وجمهور القلعة يغني مع شاماميان الموشحات (صور)
الفشني يتألق وجمهور القلعة يغني مع شاماميان الموشحات (صور)
الفشني يتألق وجمهور القلعة يغني مع شاماميان الموشحات (صور)
الفشني يتألق وجمهور القلعة يغني مع شاماميان الموشحات (صور)
الفشني يتألق وجمهور القلعة يغني مع شاماميان الموشحات (صور)
الفشني يتألق وجمهور القلعة يغني مع شاماميان الموشحات (صور)
الفشني يتألق وجمهور القلعة يغني مع شاماميان الموشحات (صور)
الفشني يتألق وجمهور القلعة يغني مع شاماميان الموشحات (صور)
الفشني يتألق وجمهور القلعة يغني مع شاماميان الموشحات (صور)
الفشني يتألق وجمهور القلعة يغني مع شاماميان الموشحات (صور)

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