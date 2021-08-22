Advertisements

خبيرة تغذية: الخضروات ترفع مناعة الجسم ضد كورونا (فيديو)

الأحد 22/أغسطس/2021 - 06:01 ص
بوابة الفجر
كساب أحمد
Advertisements
قالت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية العلاجية، إن هناك ضرورة لتغيير الأعشاب التي تقلل الشهية كل شهر، حتى لا يعتاد الجسم على نوع العقار، وبالتالي يحدث ثباتا في الوزن.

وشددت "سهيل"، خلال حوارها مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج "ست الستات"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء السبت، على ضرورة تناول الخضروات لأنها تقوي المناعة ضد الفيروسات، وهذا الأمر مهم في ظل وجود فيروس كورونا، معقبة: "المناعة تمنع جسم الإنسان من العرضة للفيروسات أو أي أمراض".

ولفتت إلى أن مريض السمنة الذي لديه مشكلة في الغدة الدرقية لا ينخفض وزنه سريعًا مثل الشخص الطبيعي الذي يعاني من الشهية العالية، موضحة أن خفض الوزن قد يؤدي إلى إزالة مرض السكر، وخفض الضغط.

الكلمات المفتاحية

مناعة الجسم كورونا الخضروات

أخبار تهمك

مانشستر سيتي يخطط لخطف نجم برشلونة مجانًا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. موسيماني يطيح بثلاثي الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

بعد فشل انتقاله لبيراميدز.. قرار جديد من الأهلي ضد نجم الفريق

منذ حوالي 9 ساعات

محمود أبو رجيلة يوجه طلبًا لإدارة الزمالك

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الزمالك على بعد خطوة من حسم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. ميدو يفتح النار على جماهير الأهلي

منذ حوالي 21 ساعة

بنك مصر يفشل في حماية حسابات عملائه المصرفية

منذ حوالي 12 ساعة

بيراميدز يخطف صفقة من الأهلي

منذ يوم

عاجل - الفجر يكشف أخر تطورات ملف صفقات الزمالك.. ومفاجأة مدوية بشان عودة مرتضي منصور

منذ حوالي 10 ساعة

مسلم لـ "الفجر الفني": "خطر" أقوى أغاني الصيف حتى الآن.. وتوقعنا نجاحها قبل طرحها (خاص)

منذ يوم

عاجل.. الموت يفجع محمد رمضان

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. نجم بيراميدز ومنتخب مصر يوافق على الانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

تعرف على تكلفة صفقة ريال مدريد المنتظرة

منذ حوالي 5 ساعات

نجم الزمالك يوجه رسالة لسيد عبدالحفيظ

منذ أقل من ساعتين

موسيماني يتمسك بنجم الأهلي ويرفض رحيله

منذ حوالي 17 ساعة

تشكيل باريس سان جيرمان ضد ستاد ريمس في الدوري الفرنسي

منذ ساعتين و 50 دقيقة

موضوعات متعلقة

خبيرة تغذية تكشف عن طريقة تقوية الجهاز المناعي للأطفال (فيديو)

خبيرة تغذية تكشف عن أسهل الطرق لتقوية المناعة

خبيرة تغذية تكشف طريقة كسر ثبات الوزن

خبيرة تغذية: هذه الأعشاب تُقلل الشهية لدى مريض السمنة

خبير: ثبات الوزن يحدث لـ90% من الحالات حال اتباع مكمل غذائي

خبيرة تغذية تكشف عن طريقة كسر ثبات الوزن (فيديو)

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

الأكثر قراءة
09:15 م

عاجل - الفجر يكشف أخر تطورات ملف صفقات الزمالك.. ومفاجأة مدوية بشان عودة مرتضي منصور

عاجل.. نجم بيراميدز ومنتخب مصر يوافق على الانتقال إلى الزمالك

06:31 م

بنك مصر يفشل في حماية حسابات عملائه المصرفية

06:58 م

عاجل.. ميدو يفتح النار على جماهير الأهلي

10:30 ص

مانشستر سيتي يخطط لخطف نجم برشلونة مجانًا

03:35 ص

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: الساحل..وما أدراك ما الساحل؟!.

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

Advertisements