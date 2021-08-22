Advertisements

مدرب توتنهام يعلن غياب ندومبيلي عن مواجهة وولفرهامبتون

الأحد 22/أغسطس/2021 - 12:12 ص
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements
قال مدرب توتنهام هوتسبير نونو إسبريتو سانتو، إن "مهمته على رأس الجهاز الفني للنادي اللندني لا تشمل إقناع اللاعبين بالاستمرار في اللعب للفريق"، بعد أن تحدثت وسائل إعلام عن رغبة تانغاي ندومبيلي صاحب أغلى صفقة في تاريخ النادي في المغادرة.

وكان لاعب الوسط ندومبيلي (24 عاماً) انضم لتوتنهام قادماً من أولمبيك ليون الفرنسي مقابل 54 مليون جنيه إسترليني (74 مليون دولار)، وهو مبلغ قياسي على مستوى النادي في يوليو (تموز) 2019.

وقالت وسائل إعلام بريطانية إن "ندومبيلي يرغب في الانتقال بعد فشله في تحقيق ما كان يتوقعه بعد إحرازه ثمانية أهداف فقط خلال 75 مباراة في جميع المنافسات".

ولم يشارك ندومبيلي في أي مباراة ودية خلال فترة الاستعداد للموسم الجديد تحت قيادة نونو، وغاب عن مباراة الفريق الأولى في الموسم الجديد أيضاً.

وهناك تكهنات أخرى تتحدث أيضاً عن رغبة المهاجم هاري كين في الرحيل عن توتنهام والانضمام إلى مانشستر سيتي بطل دوري إنجلترا الممتاز.

الكلمات المفتاحية

وولفرهامبتون هاري كين جة توتنهام

أخبار تهمك

عاجل.. نجم بيراميدز ومنتخب مصر يوافق على الانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

بعد فشل انتقاله لبيراميدز.. قرار جديد من الأهلي ضد نجم الفريق

منذ حوالي 3 ساعات

موسيماني يتمسك بنجم الأهلي ويرفض رحيله

منذ حوالي 11 ساعة

بيراميدز يخطف صفقة من الأهلي

منذ يوم

بنك مصر يفشل في حماية حسابات عملائه المصرفية

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الزمالك على بعد خطوة من حسم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - الفجر يكشف أخر تطورات ملف صفقات الزمالك.. ومفاجأة مدوية بشان عودة مرتضي منصور

منذ حوالي 4 ساعات

مسلم لـ "الفجر الفني": "خطر" أقوى أغاني الصيف حتى الآن.. وتوقعنا نجاحها قبل طرحها (خاص)

منذ حوالي 17 ساعة

أخطبوط الدوري المصري على طاولة الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

موعد أول مباراة لـ ميسي مع باريس سان جيرمان

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. ميدو يفتح النار على جماهير الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. الموت يفجع محمد رمضان

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. موسيماني يطيح بثلاثي الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأهلي يحسم موقفه النهائي من رحيل بيتسو موسيماني

منذ ساعتين و 43 دقيقة

موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ ساعة و 15 دقيقة

نجم الأهلي يخطط للانضمام إلى فاركو

منذ ساعة الا ربع

موضوعات متعلقة

وولفرهامبتون يتعاقد مع نجم ريال سوسيداد

رسميًا.. رحيل سانتو عن وولفرهامبتون

تعيين سانتو مديرًا فنيًا لفريق توتنهام

تعرف على موعد مباراة توتنهام الأولى في البريميرليج

توتنهام يجدد عقد مهاجمه الكوري سون

توتنهام يُمدد عقد سون هيونغ مين حتي 2025

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

الأكثر قراءة
09:15 م

عاجل - الفجر يكشف أخر تطورات ملف صفقات الزمالك.. ومفاجأة مدوية بشان عودة مرتضي منصور

عاجل.. نجم بيراميدز ومنتخب مصر يوافق على الانتقال إلى الزمالك

06:31 م

بنك مصر يفشل في حماية حسابات عملائه المصرفية

06:58 م

عاجل.. ميدو يفتح النار على جماهير الأهلي

10:30 ص

موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

11:59 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: الساحل..وما أدراك ما الساحل؟!.

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

Advertisements