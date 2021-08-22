شاهد ضربات جزاء مباراة الرجاء البيضاوي واتحاد جدة في نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرجاء البيضاوي المغربي، من حصد لقب البطولة العربية، للمرة الثانية في تاريخه على حساب اتحاد جدة، بركلات الترجيح بنتيجة 4-3، بعد انتهاء الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل الإيجابي برباعية.