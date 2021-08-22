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شاهد ضربات جزاء مباراة الرجاء البيضاوي واتحاد جدة في نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال
الأحد 22/أغسطس/2021 - 12:15 ص
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تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرجاء البيضاوي المغربي، من حصد لقب البطولة العربية، للمرة الثانية في تاريخه على حساب اتحاد جدة، بركلات الترجيح بنتيجة 4-3، بعد انتهاء الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل الإيجابي برباعية.
#الرجاء بطلاً للعرب— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) August 21, 2021
الفريق المغربي يفوز بركلات الترجيح على #الاتحاد السعودي ليتوج باللقب#الاتحاد_الرجاء#كأس_محمد_السادس_للأندية_الأبطال#أبوظبي_الرياضية pic.twitter.com/bwMTcWyBI6
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