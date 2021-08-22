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شاهد ضربات جزاء مباراة الرجاء البيضاوي واتحاد جدة في نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال

الأحد 22/أغسطس/2021 - 12:15 ص
بوابة الفجر
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تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرجاء البيضاوي المغربي، من حصد لقب البطولة العربية، للمرة الثانية في تاريخه على حساب اتحاد جدة، بركلات الترجيح بنتيجة 4-3، بعد انتهاء الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل الإيجابي برباعية.

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