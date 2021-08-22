السجيني: لا يمكن تطبيق قانون ساحات الانتظار في العشوائيات

كشف أحمد السجيني، رئيس الإدارة المحلية بالبرلمان، عن التفاصيل المتعلقة بقانون تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات، بعد قيام بعد الأحياء ببدء تطبيقه تحت مسمى "بيع ركن في الشارع مقابل 300 جنيه شهريًا".





وقال "السجيني" في اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" إن قانون 150 لسنة 2020 ينظم ساحات الانتظار لصالح المواطن، مشيرًا إلى أن القاهرة أكثر محافظة استيعابًا لقانون ساحات الانتظار.





وأضاف أن ما تقوم به بعض الأحياء من فرض بعض الرسوم هي معاملات فردية لا علاقة لها بالتشريع، كما أنه لا يوجد أي توجيه لها، مؤكدًا أن قانون ساحات الانتظار من المفترض أن يتم تطبيقه على عواصم المحافظات والمناطق المخططة، ولا يمكن تطبيقه في العشوائيات.





وأكد أن بداية تطبيق هذا التشريع يجب أن تكون في العواصم وليست أي محافظات، ولكن يشترط المحافظات الكبيرة التي تراعي المناطق ذات التخطيط والكثافة السكنية، مشددًا على ضرورة أن يكون هناك ممارسة للحوكمة والرقابة على الأرض لتنفيذه.



