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السجيني: لا يمكن تطبيق قانون ساحات الانتظار في العشوائيات

الأحد 22/أغسطس/2021 - 04:39 ص
بوابة الفجر
شيماء حسن
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كشف أحمد السجيني، رئيس الإدارة المحلية بالبرلمان، عن التفاصيل المتعلقة بقانون تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات، بعد قيام بعد الأحياء ببدء تطبيقه تحت مسمى "بيع ركن في الشارع مقابل 300 جنيه شهريًا".

وقال "السجيني" في اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" إن قانون 150 لسنة 2020 ينظم ساحات الانتظار لصالح المواطن، مشيرًا إلى أن القاهرة أكثر محافظة استيعابًا لقانون ساحات الانتظار.

وأضاف أن ما تقوم به بعض الأحياء من فرض بعض الرسوم هي معاملات فردية لا علاقة لها بالتشريع، كما أنه لا يوجد أي توجيه لها، مؤكدًا أن قانون ساحات الانتظار من المفترض أن يتم تطبيقه على عواصم المحافظات والمناطق المخططة، ولا يمكن تطبيقه في العشوائيات.

وأكد أن بداية تطبيق هذا التشريع يجب أن تكون في العواصم وليست أي محافظات، ولكن يشترط المحافظات الكبيرة التي تراعي المناطق ذات التخطيط والكثافة السكنية، مشددًا على ضرورة أن يكون هناك ممارسة للحوكمة والرقابة على الأرض لتنفيذه.

وتابع: "أنا لا أخاطب أحياء ولكن أخاطب حكومة، أثر التطبيق فيه نوع من أنواع الجهد الذي يجب أن يكون حاضرًا، وتطبيق هذا التشريع يجب أن يكون على مراحل ويحدث له عميلة تقويم، لأن هذا القانون عبارة عن تشريه بسيط من 9 مواد ولكن اللائحة التنفيذية عليها عوامل كثيرة تخص التطبيق".

الكلمات المفتاحية

قانون ساحات الانتظار المحافظات العشوائيات

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