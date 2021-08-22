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طبيب باطنة : احذروا تناول المضادات الحيوية بسبب كورونا (فيديو)

الأحد 22/أغسطس/2021 - 12:32 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور رامي نخلة، زميل الكلية الملكية البريطانية للأمراض الباطنية والجهاز الهضمي، إن أعداد الإصابات بفيروس كورونا تشهد زيادة خلال الأسبوعين الماضيين، مشددًا على أهمية زيادة نسبة التطعيم بلقاح كورونا في مصر.

وحذر "نخلة"، خلال حواره ببرنامج "باب الخلق" المذاع عبر فضائية "النهار"، مساء السبت، من تناول المضادات الحيوية أو الأدوية التي تحتوي على نسبة كورتيزون بدون استشارة الطبيب حيث أنها تقلل من قوة مناعة الجسم، موضحًا أن الفيروس يدخل في الجسم الذي ليس به أجسام مناعية ويتكاثر داخله.

وأكد  زميل الكلية الملكية البريطانية للأمراض الباطنية والجهاز الهضمي، أن كافة أنواع تطعيمات كورونا تحمي من متحور دلتا، مناشدًا الجهات المعنية تسريع عملية التطعيم، متوقعًا أن تشهد مصر موجة جديدة من جائحة كورونا في سبتمبر المقبل.

الكلمات المفتاحية

كورونا فيروس كورونا المضادات الحيوية أمراض الباطنة

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