الرجاء المطروحي يتعاقد مع سيرجي الإيفواري





واصل نادي الرجاء المطروحي تدعيم صفوفه استعدادا للموسم الجديد بالتعاقد مع الإيفواري "سيرجي اباكا" لمدة موسمين من مواليد 1996 وسبق له اللعب بالدوري التركي، والقبرصي.





جاء التوقيع بحضور إبراهيم حسن مدير الكرة، ووكيل اللاعب.



وتعتبر صفقة اباكا الصفقة العشرين للفريق المطروحي حيث نجح في التعاقد مع كل: أحمد مانجا لاعب منيه سمنود، وإسلام عاشور لاعب مصري السلوم، وحمدي مسلم لاعب الشرقية، وزياد الصاعقة لاعب سبورتنج، والسيد الشربيني لاعب المنصورة، وعبد الله عطيه لاعب مياة البحيرة، ومحمد نصر لاعب البنك الأهلي، وأسامة الجدع لاعب دكرنس، وحسن جميل لاعب ميجاسبورت، وجمال اللبان لاعب ميجا سبورت، ومحمد أحمد لاعب ميجا سبورت، محمد بيبو لاعب كوكاكولا، وهشام سعودي لاعب الشمس، أحمد سعد لاعب سموحه ، محمد جمال رحمي لاعب فلسطين الفلسطيني، وعبد الفتاح معدول لاعب فاركو، ومحمد أحمد لاعب سيراميكا، محمد هشام" مامو لاعب الإتحاد السكندري، ومحمود قرني لاعب الجيش.



يذكر أن الرجاء أنهي الموسم المنقضي في المركز الثامن برصيد 38 نقطه، ويسعي الموسم القادم للعودة للمنافسة علي الصعود للدوري الممتاز.