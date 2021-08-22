Advertisements

الرجاء المطروحي يتعاقد مع سيرجي الإيفواري

الأحد 22/أغسطس/2021 - 12:21 ص
بوابة الفجر
أحمد تيتو
Advertisements


واصل نادي الرجاء المطروحي تدعيم صفوفه استعدادا للموسم الجديد بالتعاقد مع الإيفواري "سيرجي اباكا" لمدة موسمين من مواليد 1996 وسبق له اللعب بالدوري التركي، والقبرصي.


جاء التوقيع بحضور إبراهيم حسن مدير الكرة، ووكيل اللاعب.

وتعتبر صفقة اباكا الصفقة العشرين للفريق المطروحي حيث نجح في التعاقد مع كل: أحمد مانجا لاعب منيه سمنود، وإسلام عاشور لاعب مصري السلوم، وحمدي مسلم لاعب الشرقية، وزياد الصاعقة لاعب سبورتنج، والسيد الشربيني لاعب المنصورة، وعبد الله عطيه لاعب مياة البحيرة، ومحمد نصر لاعب البنك الأهلي، وأسامة الجدع لاعب دكرنس، وحسن جميل لاعب ميجاسبورت، وجمال اللبان لاعب ميجا سبورت، ومحمد أحمد لاعب ميجا سبورت، محمد بيبو لاعب كوكاكولا، وهشام سعودي لاعب الشمس، أحمد سعد لاعب سموحه ، محمد جمال رحمي لاعب فلسطين الفلسطيني، وعبد الفتاح معدول لاعب فاركو، ومحمد أحمد لاعب سيراميكا، محمد هشام" مامو لاعب الإتحاد السكندري، ومحمود قرني لاعب الجيش.

يذكر أن الرجاء أنهي الموسم المنقضي في المركز الثامن برصيد 38 نقطه، ويسعي الموسم القادم للعودة للمنافسة علي الصعود للدوري الممتاز.

أخبار تهمك

نجم الأهلي يخطط للانضمام إلى فاركو

منذ 41 دقيقة

عاجل.. نجم بيراميدز ومنتخب مصر يوافق على الانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

أخطبوط الدوري المصري على طاولة الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. موسيماني يطيح بثلاثي الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

موعد أول مباراة لـ ميسي مع باريس سان جيرمان

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. ميدو يفتح النار على جماهير الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. الموت يفجع محمد رمضان

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الأهلي يحسم موقفه النهائي من رحيل بيتسو موسيماني

منذ ساعتين و 39 دقيقة

عاجل - الفجر يكشف أخر تطورات ملف صفقات الزمالك.. ومفاجأة مدوية بشان عودة مرتضي منصور

منذ حوالي 4 ساعات

بيراميدز يخطف صفقة من الأهلي

منذ يوم

بنك مصر يفشل في حماية حسابات عملائه المصرفية

منذ حوالي 6 ساعات

بعد فشل انتقاله لبيراميدز.. قرار جديد من الأهلي ضد نجم الفريق

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الزمالك على بعد خطوة من حسم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 6 ساعات

موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ ساعة و 11 دقيقة

عاجل.. الأهلي يوافق على إعارة نجم الفريق

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني يتمسك بنجم الأهلي ويرفض رحيله

منذ حوالي 11 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

الأكثر قراءة
09:15 م

عاجل - الفجر يكشف أخر تطورات ملف صفقات الزمالك.. ومفاجأة مدوية بشان عودة مرتضي منصور

عاجل.. نجم بيراميدز ومنتخب مصر يوافق على الانتقال إلى الزمالك

06:31 م

بنك مصر يفشل في حماية حسابات عملائه المصرفية

06:58 م

عاجل.. ميدو يفتح النار على جماهير الأهلي

10:30 ص

موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

11:59 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: الساحل..وما أدراك ما الساحل؟!.

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

Advertisements