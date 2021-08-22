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"الفقي": مصر في عهد الإخوان كانت تحكم من قبل 6 أشخاص (فيديو)

الأحد 22/أغسطس/2021 - 06:27 ص
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الاسكندرية، إن السفيرة الأمريكية السابقة بالقاهرة، آن باترسون، أخبرته بأن هناك ٦ أشخاص يحكمون مصر، ليس من بينهم المعزول محمد مرسي، مؤكدة أن حكم مصر في عهد الإخوان كان من مكتب الإرشاد بالمقطم.

وأضاف "الفقي"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء السبت، أن الرئيس الأمريكي الأسبق بارك أوباما كان لديه قناعة تتمثل في أن استقرار العالم الإسلامي لن يحدث إلا من خلال حكم الإسلاميين، مضيفًا أن أمريكا كانت تفكر في إعادة إنتاج نظام الدولة العثمانية في العالم الإسلامي.

وأشار مدير مكتبة الاسكندرية، إلى أن مصر قرأت المخطط الأمريكي مبكرًا، ونجحت في إجهاض هذا المخطط في ثورة 30 يونيو، حيث إن مصر تعرضت لضغوط دولية بعد 30 يونيو من أمريكا والغرب، ولكن القاعدة الجماهيرية في مصر خرجت في ثورة 30 يونيو ضد الإخوان.

ولفت إلى أن ما قام به الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي في 3 يوليو كان بطولة، معقبًا: "لو لم يفعل إلا ما فعله خلال تلك الأيام لكفته بطولة، الرئيس السيسي كان يؤمن بالقوات المسلحة وأنها ظهير الشعب وداعمه وأنها لن تخذله وتصرف بثقة شديدة".

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مصر الإخوان آن باترسون

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