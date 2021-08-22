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نجم توتنهام يقرر الرحيل

الأحد 22/أغسطس/2021 - 12:28 ص
بوابة الفجر
ريهام عبدالمحسن
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ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن الفرنسي تانجي ندومبيلي نجم توتنهام الإنجليزي أصبح قريبا من تجربة جديدة خارج إنجلترا في الفترة المقبلة.

وأكدت صحيفة ذا أثلتيك البريطانية أن ندومبيلي طلب الرحيل عن النادي الإنجليزي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية التي ستغلق بعد 10 أيام.

وأفادت الصحيفة البريطانية بأن ندومبيلي يرغب في الانضمام إلى نادي من الأندية الكبيرة في أوروبا أبرزها بايرن ميونخ الألماني أو ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين اللذين ارتبط بهم في الفترة الماضية.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن التحدي يتمثل في العثور على نادي يمكنه تحمل راتب ورسوم انتقال نجم ليون الفرنسي السابق في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

الكلمات المفتاحية

نباريات توتنهام الدوري الانجليزي الدوري الإنجليزي 2021

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