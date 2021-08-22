نجم الأهلي يخطط للانضمام إلى فاركو





يخطط النيجيري جونيور أجايي نجم الأهلي للرحيل مجانا عن صفوف الفريق وذلك عقب الاتفاق على فسخ تعاقده و الانضمام إلى فاركو في الموسم المقبل.

وتلقى أجايي عرض من جون إدوارد وكيل أعماله الذي يعمل في نفس الوقت مع فاركو لكنه اشترط الرحيل مجانا من الأهلي وحسم موقفه خلال الأيام القادمة.

يذكر أن أجايي حسم مصيره بالرحيل بعد خروجه من حسابات المدير الفني للأهلي الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني في الموسم الحالي ورغبته في التعاقد مع عناصر جديدة لتدعيم صفوف القلعة الحمراء في الموسم المقبل.



