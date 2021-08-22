Advertisements

جامعة القاهرة: الحد الأدنى للقبول بالكليات سينخفض عن الأعوام السابقة

الأحد 22/أغسطس/2021 - 03:08 ص
بوابة الفجر
شيماء حسن
Advertisements
قال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن المنحة التي تقدمها الجامعة لـ90 طالبًا من أوائل الثانوية العامة ستكون مجانية طوال سنوات الدراسة.

وأضاف "الخشت" في اتصال هاتفي مع الإعلامي عمر خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" أن هذه المنحة ستكون شاملة النفقات والأنشطة، وعبارة عن 30 منحة للأدبي و30 منحة للعلوم و30 للرياضة، مشيرًا إلى أنهم يتكفلون بالطالب من حيث المصروفات الدراسية أو البرنامج الخاصة والمتميزة.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أن المنحة تضم البرامج التي تشتمل على درجات علمية مع جامعات أجنبية وإقامة الطالب إقامة كاملة في المدن الجامعية، بالإضافة إلى توفير مساعدات إضافية لأي طالب يحتاج إلى كفالة.

وفيما يتعلق ببدء المرحلة الأولى من التنسيق، أشار رئيس جامعة القاهرة إلى أن هناك ثلاث معامل لاستقبال الطلاب طوال فترة التنسيق، موضحًا أن الحد الأدنى للقبول بالكليات المختلفة سيقل عن الأعوام السابقة.

ولفت إلى أن عدد الأماكن المتاحة بالكليات سوف تزيد بعد زيادة عدد الجامعات وافتتاح كليات جديدة وافتتاح عدد من الجامعات الأهلية، موجهًا نصيحة إلى الطلبة بقوله "ابحث عن قدراتك وليس المجموع في اختيار الكلية".

وفي تصريحات سابقة كشف الخشت التفاصيل المتعلقة بجامعة النانو تكنولوجي كأول كلية جامعة القاهرة في فرع الشيخ زايد تضم 170 طالب للدراسات العليا وبها أكثر من 20 معمل على أعلى مستوى، موضحًا أنه خلال سنتين ستكون هذه الكلية مفتوحة لطلاب الثانوية العامة.

الكلمات المفتاحية

منح جامعة القاهرة جامعة القاهرة اوائل الثانويه العامه الثانويه العامة

أخبار تهمك

موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

بنك مصر يفشل في حماية حسابات عملائه المصرفية

منذ حوالي 9 ساعات

موسيماني يتمسك بنجم الأهلي ويرفض رحيله

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. ميدو يفتح النار على جماهير الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

مسلم لـ "الفجر الفني": "خطر" أقوى أغاني الصيف حتى الآن.. وتوقعنا نجاحها قبل طرحها (خاص)

منذ حوالي 20 ساعة

بيراميدز يخطف صفقة من الأهلي

منذ يوم

عاجل.. الأهلي يحسم موقفه النهائي من رحيل بيتسو موسيماني

منذ حوالي 6 ساعات

تعرف على تكلفة صفقة ريال مدريد المنتظرة

منذ ساعتين و 14 دقيقة

عاجل.. نجم بيراميدز ومنتخب مصر يوافق على الانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 10 ساعات

مانشستر سيتي يخطط لخطف نجم برشلونة مجانًا

منذ 40 دقيقة

بعد فشل انتقاله لبيراميدز.. قرار جديد من الأهلي ضد نجم الفريق

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الزمالك على بعد خطوة من حسم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. موسيماني يطيح بثلاثي الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الموت يفجع محمد رمضان

منذ حوالي 8 ساعات

أخطبوط الدوري المصري على طاولة الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - الفجر يكشف أخر تطورات ملف صفقات الزمالك.. ومفاجأة مدوية بشان عودة مرتضي منصور

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

تنسيق 2018: الحد الأدني للأدبي 80% بالمرحلة الأولى

الحد الأدنى لعلمي رياضة 93.90% بالمرحلة الأولى لتنسيق الثانوية العامة 2018

ننشر تنسيق القبول بالكليات والمعاهد للعام 2020/2019 | تنسيق الثانوية العامة 2019 عبر رابط بوابة الحكومة المصرية للتنسيق

"التسجيل يبدأ غدًا".. كل ما تود معرفته عن تنسيق الجامعات

تسجيل رغبات الثانوية العامة 2019‬‎ عبر موقع التنسيق .. مفاجأة سارة لطلاب تنسيق المرحلة الثانية 2019 بشأن كليات الهندسة

تنسيق الجامعات 2020.. 8 مؤشرات مهمة عن المرحلة الأولى

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

الأكثر قراءة
09:15 م

عاجل - الفجر يكشف أخر تطورات ملف صفقات الزمالك.. ومفاجأة مدوية بشان عودة مرتضي منصور

عاجل.. نجم بيراميدز ومنتخب مصر يوافق على الانتقال إلى الزمالك

06:31 م

بنك مصر يفشل في حماية حسابات عملائه المصرفية

06:58 م

عاجل.. ميدو يفتح النار على جماهير الأهلي

10:30 ص

مانشستر سيتي يخطط لخطف نجم برشلونة مجانًا

03:35 ص

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: الساحل..وما أدراك ما الساحل؟!.

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

Advertisements