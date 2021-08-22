جامعة القاهرة: الحد الأدنى للقبول بالكليات سينخفض عن الأعوام السابقة

قال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن المنحة التي تقدمها الجامعة لـ90 طالبًا من أوائل الثانوية العامة ستكون مجانية طوال سنوات الدراسة.





وأضاف "الخشت" في اتصال هاتفي مع الإعلامي عمر خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" أن هذه المنحة ستكون شاملة النفقات والأنشطة، وعبارة عن 30 منحة للأدبي و30 منحة للعلوم و30 للرياضة، مشيرًا إلى أنهم يتكفلون بالطالب من حيث المصروفات الدراسية أو البرنامج الخاصة والمتميزة.





وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أن المنحة تضم البرامج التي تشتمل على درجات علمية مع جامعات أجنبية وإقامة الطالب إقامة كاملة في المدن الجامعية، بالإضافة إلى توفير مساعدات إضافية لأي طالب يحتاج إلى كفالة.





وفيما يتعلق ببدء المرحلة الأولى من التنسيق، أشار رئيس جامعة القاهرة إلى أن هناك ثلاث معامل لاستقبال الطلاب طوال فترة التنسيق، موضحًا أن الحد الأدنى للقبول بالكليات المختلفة سيقل عن الأعوام السابقة.





ولفت إلى أن عدد الأماكن المتاحة بالكليات سوف تزيد بعد زيادة عدد الجامعات وافتتاح كليات جديدة وافتتاح عدد من الجامعات الأهلية، موجهًا نصيحة إلى الطلبة بقوله "ابحث عن قدراتك وليس المجموع في اختيار الكلية".



