خبراء الأدلة الجنائية ينتلقون لموقع حريق العمرانية

انتدبت الأدلة الجنائية لفحص موقع حريق مخزن أحذية بمنطقة العمرانية غرب المحافظة.





وكشفت معاينة أجهزة الأمن بالجيزة أن العقار المندلع داخله النيران، كل طابق مقسم إلى شقتين، وصاحب مخزن الأحذية المتفحم، استخدم الطابق الأول بالكامل " الشقتين"، كمخزن للأحذية.





وأشارت المعاينة إلى أن النيران فحمت محتويات المحزن كافة، دون وقوع أي خسائر بشرية.





كانت أخمدت قوات الدفاع المدني بالجيزة حريقًا إندلع في مخزن أحذية بمنطقة العمرانية غرب المحافظة، دون وقوع خسائر بشرية وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.





تلقى مسؤول غرفة العمليات بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة يتبعها ألسنة اللهب من داخل شقة سكنية بمنطقة العمرانية.





ودفع اللواء جابر بهاء مدير الحماية المدنية بالجيزة بقوات الدفاع المدني مدعومين بـ8 سيارات إطفاء، وفرضت القوات كردونا أمنيا بمحيط الحريق لمنع تمدد النيران إلى باقي المجاورات.





وكشفت المعاينة الأولية إلى أن الحريق إندلع في شقة سكنية بالطابق الأول مستخدمة كـ"مخزن أحذية".



