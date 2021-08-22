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جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز 2021

الأحد 22/أغسطس/2021 - 12:42 ص
ترتيب الدوري المصري
ترتيب الدوري المصري
محمد عبدالعظيم الشيخ
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ربما جاءت الجولة الثانية والثلاثين في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز 2021 بأخبار غير سارة لناديي أسوان والإنتاج الحربي بهبوطهما إلى القسم الثاني بينما كانت سارة لنادي الزمالك الذي اقترب بشدة من لقب الدوري بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2-1 بينما فاز الأهلي على المصري البورسعيدي بأربعة أهداف مقابل هدفين وبالتالي أصبحت القلعة البيضاء في عرض 3 نقاط فقط من أجل التتويج باللقب بشكل رسمي خلال مباراة الإنتاج الحربي الذي بقيادة مدربه أحمد عبد المنعم كشري.

جدول ترتيب الدوري المصري 2021

1- الزمالك في الصدارة 76 نقطة.

2- الأهلي في الوصافة 72 نقطة.

3- سموحة خلف القطبين برصيد 50 نقطة.

4- بيراميدز 49 نقطة.

5- المصري البورسعيدي 49 نقطة.

6- الاتحاد السكندري 44 نقطة.

7- إنبي 43 نقطة.

8- طلائع الجيش 40 نقطة.

9- سيراميكا كليوباترا 38 نقطة.

10- المقاولون العرب 38 نقطة.

11- الجونة 37 نقطة.

12- مصر المقاصة 37 نقطة.

13- غزل المحلة 35 نقطة.

14- الإسماعيلي 34 نقطة.

15- البنك الأهلي 33 نقطة.

16- وادي دجلة 28 نقطة.

17- الإنتاج الحربي 27 نقطة.

18- أسوان 27 نقطة.

جدول الدوري المصري اليوم

وحملت الجولة الثانية والثلاثين من المسابقة المحلية فوز بيراميدز على أسوان بهدفين دون مقابل وهو ما حققه فريقه وادي دجلة بمفاجأة من العيار الثقيل على حساب الإسماعيلي وتعادل نادي إنبي مع طلائع الجيش بنتيجة 1- وفاز سموحة على الجونة 3-1 وارتقى إلى المركز الثالث على حساب بيراميدز والمصري البورسعيدي.

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