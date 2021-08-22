ربما جاءت الجولة الثانية والثلاثين في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز 2021 بأخبار غير سارة لناديي أسوان والإنتاج الحربي بهبوطهما إلى القسم الثاني بينما كانت سارة لنادي الزمالك الذي اقترب بشدة من لقب الدوري بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2-1 بينما فاز الأهلي على المصري البورسعيدي بأربعة أهداف مقابل هدفين وبالتالي أصبحت القلعة البيضاء في عرض 3 نقاط فقط من أجل التتويج باللقب بشكل رسمي خلال مباراة الإنتاج الحربي الذي بقيادة مدربه أحمد عبد المنعم كشري.