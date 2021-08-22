مفاجأة من إنجلينا جولي على إنستجرام.. ورسالة مؤثرة من طفلة أفغانية

فاجأت نجمة هوليوود الأميركية، أنجلينا جولي محبيها بانضمامها لأول مرة إلى موقع انستغرام للصور والفيديوهات، واختيارها أن يكون أول منشور لها تعليقاً على الأحداث الجارية في أفغانستان، عبارة عن رسالة تسلمتها من فتاة أفغانية.

وعبرت تلك الفتاة التي ظلل اسمها على الرسالة، عن مخاوفها من طالبان، وكيف تعيش وأسرتها في ظل حال من القلق اليومي، كما أعربت عن مخاوفها من ألا تستطيع الذهاب إلى مدرستها.

فيما أوضحت الممثلة العالمية لمتابعيها الذين بلغ عددهم أكثر من 3 ملايين ونصف في وقت قصير، أن شعب أفغانستان يفقد قدرته على التواصل عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتعبير عن نفسه بحرية، لذا انضمت إلى انستغرام من أجل مشاركة قصصهم وإيصال أصوات أولئك الذين يناضلون من أجل حقوق الإنسان الأساسية في جميع أنحاء العالم، وفق تعبيرها.