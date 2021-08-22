جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 2021

تواصل الصراع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز مع انطلاق مباريات الجولة الثانية والتي كانت في غاية السخونة والإثارة حيث فاز ليفربول بهدفين نظيفين على بيرنلي لكن محمد صلاح لم يسجل فيهما، واكتسح مانشستر سيتي نظيره نوريتش سيتي بخماسية نظيفة سجل فيها رياض محرز نجم منتخب الجزائر الذي كان بديلا في هذا اللقاء.