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جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 2021

الأحد 22/أغسطس/2021 - 12:46 ص
ترتيب الدوري الإنجليزي
ترتيب الدوري الإنجليزي
محمد عبدالعظيم الشيخ
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تواصل الصراع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز مع انطلاق مباريات الجولة الثانية والتي كانت في غاية السخونة والإثارة حيث فاز ليفربول بهدفين نظيفين على بيرنلي لكن محمد صلاح لم يسجل فيهما، واكتسح مانشستر سيتي نظيره نوريتش سيتي بخماسية نظيفة سجل فيها رياض محرز نجم منتخب الجزائر الذي كان بديلا في هذا اللقاء.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 2021 بعد نتائج مباريات الجولة 21- ليفربول 6 نقاط

1- ليفربول في الصدارة برصيد 6 نقاط.

2- برايتون 6 نقاط

3- إيفرتون 4 نقاط

4- برينتفورد 4 نقاط

5- مانشستر سيتي 3 نقاط

6- مانشستر يونايتد 3 نقاط

7- تشيلسي 3 نقاط

8- وست هام يونايتد 3 نقاط

9- أستون فيلا 3 نقاط

10- ليستر سيتي 3 نقاط

11- توتنهام هوتسبير 3 نقاط

12- واتفورد 3 نقاط

13- كريستال بالاس 1 نقطة

14- ليدز يونايتد 1 نقطة

15- وولفرهامبتون 0 نقطة

16- ساوثهامبتون 0 نقطة

17- أرسنال 0 نقطة

18- بيرنلي 0 نقطة

19 – نيوكاسل يونايتد 0 نقطة

20 – نوروتش سيتي 0 نقطة.


ويحاول نادي ليفربول استعادة لقب الدوري الإنجليزي في هذا الموسم والذي توج به فريق مانشستر سيتي في الموسم الماضي بينما تستكل باقي الأندية منافسات الجولة الثانية مثل توتنهام ومانشستر يونايتد وتشيلسي.

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