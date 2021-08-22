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بنك مصر يوجه رسالة إلى ضحية النصب بـ"فرع سمالوط" (فيديو)

الأحد 22/أغسطس/2021 - 02:37 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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حذر عاكف المغربي، نائب رئيس بنك مصر، عملاء البنك من تداول أرقامهم السرية وبياناتهم الشخصية مع أي طرف، موضحا أن البنك لا يطلب تحديث بيانات عملائه هاتفيًا.

وقال "المغربي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "المصري أفندي" المذاع عبر فضائية "المحور"، مساء السبت، إن واقعة الاحتيال والنصب على عميلة فرع سمالوط جاء نتيجة تدواول بياناتها الشخصية، مؤكدًا أن العاملين في البنك قادرين على التعامل مع هذه المواقف، وجهات التحقيق مهتمة بهذه الواقعة.

وأوضح نائب رئيس بنك مصر، أن النيابة تتولى التحقيق في الواقعة ولا يمكن الكشف عن أي معلومات حاليًا، مضيفًا أن البنك مصر مؤسسة عريقة ولا يوجد أي عميل خسر أمواله في البنك، موجهًا رسالة إلى العميلة التي تعرضت لعملية نصب، قائلا: "فلوسك بأمان".

الكلمات المفتاحية

نصب البنك مصر

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