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جدول ترتيب الدوري الإسباني 2021

الأحد 22/أغسطس/2021 - 12:51 ص
ترتيب الدوري الإسباني
ترتيب الدوري الإسباني
محمد عبدالعظيم الشيخ
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رغم أن نادي برشلونة تعثر في الجولة الثانية من جدول ترتيب الدوري الإسباني 2021 بعد التعادل 1-1 مع فريق أتلتيك بيلباو في أول لقاء للفريق خارج قلعة كامب نو بعد رحيل نجمه الأول ليونيل ميسي إلى فريق باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية في مفاجأة من العيار الثقيل لم تخطر على بال أي عاشق أو محب للفريق الكتالوني في أي مكان.

جدول ترتيب الدوري الإسباني

1- برشلونة 4 نقاط

2 – ريال مايوركا في 4 نقاط

3– فالنسيا 4 نقاط

4 – ريال مدريد 3 نقاط

5 – إشبيلية 3 نقاط

6 – أتلتيكو مدريد 3 نقاط

7 – قادش نقطتان

8 – ريال بيتيس نقطتان

9- أتلتيك بيلباو نقطتان

10 – غرناطة نقطتان

11 – إسبانيول نقطتان

12– فياريال نقطتان

13 – ليفانتي نقطة

14 – إلتشي نقطة

15 – أوساسونا نقطة

16 – سيلتا فيجو بلا نقاط

17 – خيتافي بلا نقاط

18– ريال سوسيداد بلا نقاط

19 – رايو فاييكانو بلا نقاط

20 – ديبورتيفو ألافيس بلا نقاط.

الغريب أن ريال مدريد يحتل المركز الرابع في ترتيب الليجا رغم التعاقد مع كارلو أنشيلوتي المدير الفني الجديد للفري لخلافة زين الدين زيدان من أجل تحقيق البطولات التي ضاعت في الموسم الماضي بالخروج من دوري أبطال أوروبا وفقدان لقب الدوري لصالح أتلتيكو مدريد بينما غاب نادي برشلونة عن الصراع تمامًا ولعل ذلك كان سببًا في رحيل ليونيل ميسي رغم الاتفاق على بنود عقده.

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