رغم أن نادي برشلونة تعثر في الجولة الثانية من جدول ترتيب الدوري الإسباني 2021 بعد التعادل 1-1 مع فريق أتلتيك بيلباو في أول لقاء للفريق خارج قلعة كامب نو بعد رحيل نجمه الأول ليونيل ميسي إلى فريق باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية في مفاجأة من العيار الثقيل لم تخطر على بال أي عاشق أو محب للفريق الكتالوني في أي مكان.