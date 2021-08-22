Advertisements

أستاذ هندسة البترول: 50 % من طاقة مصر ستصبح نظيفة بحول هذا الموعد (فيديو)

الأحد 22/أغسطس/2021 - 05:45 ص
بوابة الفجر
شيماء حسن
Advertisements
أوضح جمال القليوبي، أستاذ هندسة البترول، الأثر البيئي للتحول إلى الغاز الطبيعي، مشيرًا إلى أن حجم الانبعاثات الكربونية تصل في مصر خلال عامي 2017-2018 وصلت إلى 206 ملايين طن الجزء الأكبر منهم والذي يصل إلى 91 مليون طن يأتي مباشرة من محطات الكهرباء.

وأضاف "القليوبي" في حواره مع الإعلامية ريهام السهلي ببرنامج "المواجهة" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز" أن مصر لن تستمر في هذا السياق لفترات طويلة، موضحًا أن خطة مصر المستدامة 2030 و2035 سوف تحول دفة الطاقة في مصر إلى تصور 50% طاقة متجددة نظيفة.

وأشار إلى أن هذا التحول سوف يقلل النسب الخاصة بالاستهلاك، موضحًا أن هناك خطط لمدة 10 سنوات من أجل التحول لمصادر الطاقة متجددة سواء دخول الهيدروجين الأخضر أو مختلف التحولات الكهرومائي وهي خطط التحول بالنسبة للـ15 سنة القادمة.

الكلمات المفتاحية

الطاقة النظيفة الطاقة البترول

أخبار تهمك

عاجل.. ميدو يفتح النار على جماهير الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

بنك مصر يفشل في حماية حسابات عملائه المصرفية

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - الفجر يكشف أخر تطورات ملف صفقات الزمالك.. ومفاجأة مدوية بشان عودة مرتضي منصور

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الزمالك على بعد خطوة من حسم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 10 ساعة

مانشستر سيتي يخطط لخطف نجم برشلونة مجانًا

منذ ساعتين و 12 دقيقة

عاجل.. نجم بيراميدز ومنتخب مصر يوافق على الانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

تشكيل باريس سان جيرمان ضد ستاد ريمس في الدوري الفرنسي

منذ ساعة و 14 دقيقة

عاجل.. موسيماني يطيح بثلاثي الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

بيراميدز يخطف صفقة من الأهلي

منذ يوم

بعد فشل انتقاله لبيراميدز.. قرار جديد من الأهلي ضد نجم الفريق

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الموت يفجع محمد رمضان

منذ حوالي 10 ساعات

مسلم لـ "الفجر الفني": "خطر" أقوى أغاني الصيف حتى الآن.. وتوقعنا نجاحها قبل طرحها (خاص)

منذ حوالي 22 ساعة

موسيماني يتمسك بنجم الأهلي ويرفض رحيله

منذ حوالي 15 ساعة

تعرف على تكلفة صفقة ريال مدريد المنتظرة

منذ حوالي 4 ساعات

أخطبوط الدوري المصري على طاولة الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

"القليوبي": إنتاج مصرمن الغاز ارتفع لـ6 مليار قدم مكعب (فيديو)

القليوبي: الاكتشافات البترولية الحديثة تعتبر طفرة وتحدي

جمال القليوبي: اعتماد مصر على الطاقة المتجددة يصل إلى 35% في 2025

جمال القليوبي: أصبح لدينا تعدد في مصادر الطاقة

خبير طاقة: مصر حققت نجاحات عملاقة في قطاع البترول حسب الإحصائيات

جمال القليوبي: البنك المركزي يمول مبادرة الطاقة النظيفة

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

الأكثر قراءة
09:15 م

عاجل - الفجر يكشف أخر تطورات ملف صفقات الزمالك.. ومفاجأة مدوية بشان عودة مرتضي منصور

عاجل.. نجم بيراميدز ومنتخب مصر يوافق على الانتقال إلى الزمالك

06:31 م

بنك مصر يفشل في حماية حسابات عملائه المصرفية

06:58 م

عاجل.. ميدو يفتح النار على جماهير الأهلي

10:30 ص

مانشستر سيتي يخطط لخطف نجم برشلونة مجانًا

03:35 ص

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: الساحل..وما أدراك ما الساحل؟!.

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

Advertisements