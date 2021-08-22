أستاذ هندسة البترول: 50 % من طاقة مصر ستصبح نظيفة بحول هذا الموعد (فيديو)

أوضح جمال القليوبي، أستاذ هندسة البترول، الأثر البيئي للتحول إلى الغاز الطبيعي، مشيرًا إلى أن حجم الانبعاثات الكربونية تصل في مصر خلال عامي 2017-2018 وصلت إلى 206 ملايين طن الجزء الأكبر منهم والذي يصل إلى 91 مليون طن يأتي مباشرة من محطات الكهرباء.





وأضاف "القليوبي" في حواره مع الإعلامية ريهام السهلي ببرنامج "المواجهة" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز" أن مصر لن تستمر في هذا السياق لفترات طويلة، موضحًا أن خطة مصر المستدامة 2030 و2035 سوف تحول دفة الطاقة في مصر إلى تصور 50% طاقة متجددة نظيفة.



