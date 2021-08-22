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مانشستر سيتي يحدد سعر التخلي عن نجم الفريق

الأحد 22/أغسطس/2021 - 01:04 ص
بوابة الفجر
ريهام عبدالمحسن
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كشفت تقارير صحفية بريطانية أن مانشستر سيتي الإنجليزي أبدى استعداده للتخلي عن نجم الفريق الإسباني إيمريك لابورت في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأفادت شبكة ميل أون لاين البريطانية بأن مانشستر سيتي يرغب في الحصول على 60 مليون جنيه إسترليني مقابل التخلي عن لابورت.

وأكدت الشبكة البريطانية أن كلا من يوفنتوس الإيطالي وريال مدريد الإسباني أعربا عن رغبتهما في التعاقد مع نجم الدفاع الإسباني البالغ من العمر 27 عاماً.

وأشارت الشبكة البريطانية إلى أن يوفنتوس وريال مدريد لن يكونا على استعداد لدفع هذا المبلغ من أجل التعاقد مع لابورت خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية.

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