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برلماني: "التوك توك" يهدد السلم المجتمعي وحظره واجب (فيديو)

الأحد 22/أغسطس/2021 - 02:18 ص
بوابة الفجر
كساب أحمد
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علق النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على حظر سير "التوك توك" في شوارع وميادين القاهرة الرئيسية، قائلًا: "هذه الأزمة تمثل أزمة كبيرة جدًا ليس في القاهرة فقط، ولكن في كل المحافظات، خاصة أن التوك توك وسيلة نقل غير مرخصة، ويؤدي إلى تلوث سمعي وبيئي، ووجود الكثير من المواقف العشوائية".

وتابع "درويش"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عبدالكريم، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الاولى"، بالتلفزيون المصري، مساء السبت، أن "التوك توك" أدى لزيادة معدل البطالة، لافتَا إلى أن الكثير من الشباب تركوا مهنهم، وعملوا على "التوك توك"، معقبًا: "يمثل آفة كبيرة".

ولفت إلى أن حظر "التوك توك" أمر مهم للغاية للقضاء على هذه الظاهرة التي تهدد السلم المجتمعي، مشددًا على ضرورة أن تحظر المحافظات الأخرى التوك توك للحد من المخاطر التي يسببها.

الكلمات المفتاحية

حظر التوك توك التوك توك البرلمان

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