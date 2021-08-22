برلماني: "التوك توك" يهدد السلم المجتمعي وحظره واجب (فيديو)

علق النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على حظر سير "التوك توك" في شوارع وميادين القاهرة الرئيسية، قائلًا: "هذه الأزمة تمثل أزمة كبيرة جدًا ليس في القاهرة فقط، ولكن في كل المحافظات، خاصة أن التوك توك وسيلة نقل غير مرخصة، ويؤدي إلى تلوث سمعي وبيئي، ووجود الكثير من المواقف العشوائية".





وتابع "درويش"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عبدالكريم، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الاولى"، بالتلفزيون المصري، مساء السبت، أن "التوك توك" أدى لزيادة معدل البطالة، لافتَا إلى أن الكثير من الشباب تركوا مهنهم، وعملوا على "التوك توك"، معقبًا: "يمثل آفة كبيرة".



