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مصري السلوم يتعاقد مع لاعب الأوليمبي رسميا

الأحد 22/أغسطس/2021 - 01:31 ص
بوابة الفجر
أحمد تيتو
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واصل مجلس إدارة مصري السلوم برئاسة رمضان ناجي تعاقداته بالتعاقد مع أحمد علي" جدو" لاعب الاوليمبي لتدعيم صفوف الفريق إستعدادا للموسم الجديد.

جاء التعاقد في حضور عون خالد مدير التعاقدات، وعبد الله السعيد مدير الكرة، ومحمود فتحي المدرب العام.

وتعتبر صفقة صبري هي تاسع صفقات الفريق حيث تعاقد الفريق مع محمد عبدالقوي لاعب سموحه مواليد99 ويلعب في مركز المهاجم، وسعيد حكيم مدافع دمنهور، وحسام سعيد لاعب كفر الشيخ، وسمير غريب لاعب أبو قير للأسمدة، وحوده ناصر لاعب سبورتنج، وأحمد عبد الرحمن لاعب إسكندرية للبترول، وهدية مصطفي لاعب إسكندريه للبترول، محمد صبري لاعب سمنود.

وكان مجلس إدارة نادي مصري السلوم الصاعد حديثا لدوري القسم الثاني قد أعلن تشكيل الجهاز الفني الذي يقود الفريق في منافسات دوري القسم الثاني بالموسم الجديد.

وجاء تشكيل الجهاز الفني للفريق السلومي كالتالي:عون خالد مدير تعاقدات، وعبد الله السعيد مدير كرة، ويوسف حمدي مدير فني، وهاني المصري مدرب عام، ومحمود فتحي مدرب، وجابر البلاسي مدرب حراس المرمي، وعبد الله فرج معد بدني، وأشرف يوسف طبيب، وعاطف كمال مدير إداري.

يذكر أن الفريق السلومي صعد للقسم الثاني بعد تصدره لمجموعة مطروح ولعب مباراة فاصلة مع النصر العريشي بطل مجموعة سيناء والفوز بنتيجة المباراتين ذهاب وعودة .

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