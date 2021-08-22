Advertisements

تشكيل آرسنال المتوقع ضد تشيلسي في في قمة الدوري الإنجليزي

الأحد 22/أغسطس/2021 - 01:32 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
Advertisements

يواجه نادي تشيلسي نظيره فريق أرسنال، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقام مباراة تشيلسي أمام نظيره أرسنال، على أرضية ملعب الإمارات، معقل الجانرز.

وحقق تشيلسي الفوز في الجولة الأولى على نادي كريستال بالاس بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، في حين خسر أرسنال أمام نظيره برينتفورد بثنائية نظيفة.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات.

ومن المتوقع أن يبدأ ميكيل أرتيتا، المدير الفني لنادي أرسنال، اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: لينو

خط الدفاع: تيرني، ماري، وايت، تشامبرس

خط الوسط: تشاكا، رو، سامبي.

خط الهجوم: مارتينيلي، أوباميانج، بيبي.

الكلمات المفتاحية

ى تشيلسي جة الدوري الانجليزي الدوري الإنجليزي 2021 ارسنال

أخبار تهمك

موسيماني يتمسك بنجم الأهلي ويرفض رحيله

منذ حوالي 13 ساعة

موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ ساعتين و 49 دقيقة

عاجل.. موسيماني يطيح بثلاثي الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

تعرف على تكلفة صفقة ريال مدريد المنتظرة

منذ أقل من ساعة

عاجل.. نجم بيراميدز ومنتخب مصر يوافق على الانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

موعد أول مباراة لـ ميسي مع باريس سان جيرمان

منذ حوالي 3 ساعات

أول صورة من عقد قران أحمد سعد وعلياء بسيوني

منذ ساعة و 26 دقيقة

أخطبوط الدوري المصري على طاولة الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الأهلي يحسم موقفه النهائي من رحيل بيتسو موسيماني

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الجيش الإسرائيلي يقصف 4 مواقع في قطاع غزة

منذ أقل من ساعتين

عاجل - الفجر يكشف أخر تطورات ملف صفقات الزمالك.. ومفاجأة مدوية بشان عودة مرتضي منصور

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. ميدو يفتح النار على جماهير الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

بعد فشل انتقاله لبيراميدز.. قرار جديد من الأهلي ضد نجم الفريق

منذ حوالي 5 ساعات

بنك مصر يفشل في حماية حسابات عملائه المصرفية

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الموت يفجع محمد رمضان

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الزمالك على بعد خطوة من حسم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

موعد مباراة ارسنال ضد كريستال بالاس

أرسنال ضد شيفيلد يونايتد .. التشكيل المتوقع وموعد المباراة

تشكيل آرسنال المتوقع لمواجهة ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي

تشكيل آرسنال المتوقع لمواجهة كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

تشكيل آرسنال المتوقع ضد سلافيا براغ في ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي

تشكيل آرسنال المتوقع ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

الأكثر قراءة
09:15 م

عاجل - الفجر يكشف أخر تطورات ملف صفقات الزمالك.. ومفاجأة مدوية بشان عودة مرتضي منصور

عاجل.. نجم بيراميدز ومنتخب مصر يوافق على الانتقال إلى الزمالك

06:31 م

بنك مصر يفشل في حماية حسابات عملائه المصرفية

06:58 م

عاجل.. ميدو يفتح النار على جماهير الأهلي

10:30 ص

تعرف على تكلفة صفقة ريال مدريد المنتظرة

02:01 ص

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: الساحل..وما أدراك ما الساحل؟!.

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

Advertisements