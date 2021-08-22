تشكيل آرسنال المتوقع ضد تشيلسي في في قمة الدوري الإنجليزي





يواجه نادي تشيلسي نظيره فريق أرسنال، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.





وتقام مباراة تشيلسي أمام نظيره أرسنال، على أرضية ملعب الإمارات، معقل الجانرز.





وحقق تشيلسي الفوز في الجولة الأولى على نادي كريستال بالاس بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، في حين خسر أرسنال أمام نظيره برينتفورد بثنائية نظيفة.





ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات.





ومن المتوقع أن يبدأ ميكيل أرتيتا، المدير الفني لنادي أرسنال، اللقاء بتشكيل مكون من:





حراسة المرمى: لينو





خط الدفاع: تيرني، ماري، وايت، تشامبرس





خط الوسط: تشاكا، رو، سامبي.



