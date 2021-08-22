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مستشار الرئيس يكشف عن تفاصيل مشروع ممر التنمية (فيديو)

الأحد 22/أغسطس/2021 - 01:50 ص
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال الدكتور هاني النقراشي، مستشار الرئيس للطاقة، إنه عمل مع العالم المصري الكبير الدكتور فاروق الباز على إعداد مشروع "ممر التنمية" الذي يمتد من الساحل الشمالي حتى الحدود الجنوبية لمصر، وهو عبارة عن طريق للسيارات، وطرق آخر للسكة الحديد.

وتابع "النقراشي"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، أن الهدف من ممر التنمية إقامة صناعات ومدن جديدة ما بين الطريق الجديد ووادي النيل لتخفيف الضغط على وادي النيل، مشيرًا إلى أن الصناعات الجديدة والمدن في حاجة إلى طاقة وكهرباء، ومن خلال أشعة الشمس من الممكن توفير الطاقة، وتحلية مياه البحر.

ولفت  مستشار الرئيس للطاقة إلى أن توليد الطاقة الكهربائية من الشمس يحتم وجود حرارة فائضة، وبدلًا من فقدان هذه الحرارة دون فائدة، فمن الممكن استغلالها في تحلية مياه البحر

الكلمات المفتاحية

ممر التنمية مشروع ممر التنمية مستشار الرئيس

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