مستشار الرئيس يكشف عن تفاصيل مشروع ممر التنمية (فيديو)

قال الدكتور هاني النقراشي، مستشار الرئيس للطاقة، إنه عمل مع العالم المصري الكبير الدكتور فاروق الباز على إعداد مشروع "ممر التنمية" الذي يمتد من الساحل الشمالي حتى الحدود الجنوبية لمصر، وهو عبارة عن طريق للسيارات، وطرق آخر للسكة الحديد.





وتابع "النقراشي"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، أن الهدف من ممر التنمية إقامة صناعات ومدن جديدة ما بين الطريق الجديد ووادي النيل لتخفيف الضغط على وادي النيل، مشيرًا إلى أن الصناعات الجديدة والمدن في حاجة إلى طاقة وكهرباء، ومن خلال أشعة الشمس من الممكن توفير الطاقة، وتحلية مياه البحر.



