موسيماني يستقر على تشكيل الفريق الأقرب لمواجهة وادي دجلة

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته اليوم الأحد استعدادا لمباراة الجونة المقرر لها الثلاثاء القادم على ملعب السلام ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.













ومن المتوقع أن يبدأ موسيماني المدير الفني للفريق الأحمر بتشكيل يضم كلا من:





محمد الشناوي في حراسة المرمى





خط الدفاع، أكرم توفيق وبدر بانون وأيمن أشرف وعلي معلول





خط الوسط، حمدي فتحي والسولية وأفشة





خط الهجوم، الشحات وكهربا وصلاح محسن.







