"Annette" يشارك فى مهرجان إدنبرة

يشارك فيلم Annette في مهرجان إدنبرة السينمائى - Edinburgh International Film Festival فى سكوتلندا، وهو المهرجان الذي يختتم فعالياته فى 25 أغسطس الجارى





وسبق للفيلم أن فاز فى مهرجان كان السينمائى، مخرجه ليوس كاراكس بجائزة أفضل مخرج،





يروي قصة هنري، الممثل الكوميدي الاحترافي الذي يتمتع بروح الدعابة الشديدة، وآن المغنية ذات الشهرة العالمية، وفى دائرة الضوء، هم الزوجان المثاليان، ولكن ستغير ولادة طفلهما الأول، آنيت، حياتهما،