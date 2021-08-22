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ترتيب هدافي الدوري المصري قبل مباريات الجولة المقبلة
الأحد 22/أغسطس/2021 - 01:59 ص
غدير أحمد
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يتصدر محمد شريف لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة هدافي الدوري المصري الممتاز برصيد 19 هدف، بفارق أربع أهداف عن أحمد ياسر ريان صاحب الـ15 هدف.
ويحتل أشرف بن شرقي نجم نادي الزمالك، المركز الثالث في قائمة الهدافين برصيد 14 هدف، بالتساوي مع مصطفى فتحي نجم نادي سموحة والمعار من القلعة البيضاء.
وجاءت قائمة هدافي الدوري المصري الممتاز كالتالي:
1- محمد شريف، (الأهلي)، 19 هدفًا.
2- أحمد ياسر ريان، (سيراميكا كليوباترا)، 15 هدفًا.
3- أشرف بن شرقي، (الزمالك)، 14 هدفًا.
4- مصطفى فتحي (سموحة)، 14 هدفًا.
5- عمر كمال (المصري)، 13 هدفًا.
6- أحمد سمير (طلائع الجيش)، 11 هدفًا.
7- فخر الدين بن يوسف (الإسماعيلي)، 11 هدفًا.
8- أحمد علي (البنك الأهلي)، 11 هدفًا.
9- باسم مرسي (مصر المقاصة)، 11 هدفًا.
10- كريم بامبو (البنك الأهلي) 11 هدفًا.
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