ترتيب هدافي الدوري المصري قبل مباريات الجولة المقبلة





يتصدر محمد شريف لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة هدافي الدوري المصري الممتاز برصيد 19 هدف، بفارق أربع أهداف عن أحمد ياسر ريان صاحب الـ15 هدف.





ويحتل أشرف بن شرقي نجم نادي الزمالك، المركز الثالث في قائمة الهدافين برصيد 14 هدف، بالتساوي مع مصطفى فتحي نجم نادي سموحة والمعار من القلعة البيضاء.





وجاءت قائمة هدافي الدوري المصري الممتاز كالتالي:





1- محمد شريف، (الأهلي)، 19 هدفًا.





2- أحمد ياسر ريان، (سيراميكا كليوباترا)، 15 هدفًا.





3- أشرف بن شرقي، (الزمالك)، 14 هدفًا.





4- مصطفى فتحي (سموحة)، 14 هدفًا.





5- عمر كمال (المصري)، 13 هدفًا.





6- أحمد سمير (طلائع الجيش)، 11 هدفًا.





7- فخر الدين بن يوسف (الإسماعيلي)، 11 هدفًا.





8- أحمد علي (البنك الأهلي)، 11 هدفًا.





9- باسم مرسي (مصر المقاصة)، 11 هدفًا.



