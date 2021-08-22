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طبيب يفضح سر رشاقة هنادي مهنا المفاجئة

الأحد 22/أغسطس/2021 - 01:58 ص
بوابة الفجر
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نشر استشاري جراحات سمنة وتجميل صورة له برفقة الفنانة هنادي مهنا عبر حسابه الخاص على "إنستجرام" ليفضح سر الرشاقة المفاجئة للفنانة.

فقد كتب الطبيب على صورتهما "شكرا الفنانة هنادي مهنا على ثقتك في مجموعة الدكتور أسامة طه استشاري جراحات السمنة والتجميل".

وأكد المنشور شكوك البعض حول خضوعها لعملية جراحية لتكميم المعدة.

وذكرت وسائل إعلام، أن هنادي فقدت 30 كيلوجراماً من وزنها. فيما أكد مقربون منها أن ما شجّعها على إجراء الجراحة، التنمر الذي تعرضت له من الجمهور في رمضان 2020، بسبب زيادة وزنها في مسلسل "خيانة عهد" مع الفنانة يسرا.


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