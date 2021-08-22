تعرف على تكلفة صفقة ريال مدريد المنتظرة





















يخطط نادي ريال مدريد للتعاقد مع المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بعد رفض نادي بوروسيا دورتموند نهائيًا التفريط فيه الصيف الحالي.





وتلقى نادي بوروسيا دورتموند عرضًا من نادي تشيلسي من أجل التعاقد مع إيرلينج هالاند مقابل 175 مليون يورو الصيف الحالي، وهو ما رفضه النادي الألماني نهائيًا.





ويوجد بند في عقد إيرلينج هالاند يسمح له بالرحيل عن صفوف بوروسيا دورتموند الصيف المقبل مقابل 75 مليون يورو كشرط جزائي، وهو ما سيحاول ريال مدريد استغلاله.





ويريد نادي ريال مدريد ضمان رغبة إيرلينج هالاند في الانتقال إلى الميرنجي الصيف المقبل رافضًا كافة العروض الأخرى، وذلك من أجل تفعيل بند الشراء والحصول عليه بدون مفاوضات.



