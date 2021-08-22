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الليلة.. علي الحجار يحيي حفلًا بمسرح دار الأوبرا بالإسكندرية

الأحد 22/أغسطس/2021 - 02:36 ص
بوابة الفجر
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يحيى النجم على الحجار حفلاً غنائيًا على مسرح دار الأوبرا بالإسكندرية، اليوم فى تمام الساعة الثامنة مساءً.

ومن المقرر أن يقدم الحجار في الحفل باقة مختارة ومتنوعة لأجمل أغنياته منها من غير ما تتكلمى، ماتلعبوش بالنار، الليلة ليكي، العروسة، بنت وولد، ريشة، عارفة، إسكندرانى، طب إيه يبعدني عنك، مغرم صبابة، ياموجة يازرقة روحي فيكي، تيجيش نعيش.


كما من المرتقب أن  يقدم خلال الحفل بعض من أغانى التترات المسلسلات الشهيرة كالليل وآخره، مسألة مبدأ وخاصمته يازماني، ماتمنعوش الصادقين، الزين والزينة، مبسوطين، شمعة ودمعة، أنا كنت عيدك، رمي رمشه، وأسيبك ليه، اللي اشتري، تعالي ياهوي، أعذريني،  بوابة الحلواني.

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