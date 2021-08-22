تعليق ناري من فرج عامر بشأن عدم مشاركة سموحة في الكونفدرالية













عبر فرج عامر، رئيس نادي سموحة، عن غضبه الشديد بسبب الطريقة التي استخدمها اتحاد الكرة في صعود أندية الدوري الممتاز إلى بطولة الكونفدرالية في النسخة المقبلة.





وقد اعتمد اتحاد الكرة المصري صعود الثنائي المصري البورسعيدي وبيراميدز إلى الكونفدرالية، وذلك بسبب ترتيبهم في المركزين الثالث والرابع قبل 13 أغسطس، وهو الموعد المحدد من الاتحاد الإفريقي لإرسال الأندية المشاركة في البطولات الجارية.





وقال فرج عامر في تصريحات تلفزيونية: "فريق سموحة تعرض إلى ظلم شديد، فكيف يقوم إتحاد الكرة بإرسال قوائم الأندية المشاركة في بطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية قبل نهاية الموسم ؟ إنه أمر غير مفهوم".



