Advertisements

موعد مباراة آرسنال ضد تشيلسي اليوم الأحد في قمة الدوري الإنجليزي

الأحد 22/أغسطس/2021 - 02:35 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
Advertisements




يستعد نادي تشيلسي لمواجهة نظيره أرسنال، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقام مباراة تشيلسي أمام نظيره أرسنال، على أرضية ملعب الإمارات، معقل الجانرز.

وحقق تشيلسي الفوز في الجولة الأولى على نادي كريستال بالاس بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، في حين خسر أرسنال أمام نظيره برينتفورد بثنائية نظيفة.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات.

أخبار تهمك

عاجل.. ميدو يفتح النار على جماهير الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

موعد أول مباراة لـ ميسي مع باريس سان جيرمان

منذ حوالي 3 ساعات

بعد فشل انتقاله لبيراميدز.. قرار جديد من الأهلي ضد نجم الفريق

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. موسيماني يطيح بثلاثي الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني يتمسك بنجم الأهلي ويرفض رحيله

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل - الفجر يكشف أخر تطورات ملف صفقات الزمالك.. ومفاجأة مدوية بشان عودة مرتضي منصور

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الموت يفجع محمد رمضان

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الزمالك على بعد خطوة من حسم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 7 ساعات

أخطبوط الدوري المصري على طاولة الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. نجم بيراميدز ومنتخب مصر يوافق على الانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الأهلي يحسم موقفه النهائي من رحيل بيتسو موسيماني

منذ حوالي 4 ساعات

بنك مصر يفشل في حماية حسابات عملائه المصرفية

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الجيش الإسرائيلي يقصف 4 مواقع في قطاع غزة

منذ أقل من ساعتين

أول صورة من عقد قران أحمد سعد وعلياء بسيوني

منذ ساعة و 26 دقيقة

موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ ساعتين و 49 دقيقة

تعرف على تكلفة صفقة ريال مدريد المنتظرة

منذ أقل من ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

الأكثر قراءة
09:15 م

عاجل - الفجر يكشف أخر تطورات ملف صفقات الزمالك.. ومفاجأة مدوية بشان عودة مرتضي منصور

عاجل.. نجم بيراميدز ومنتخب مصر يوافق على الانتقال إلى الزمالك

06:31 م

بنك مصر يفشل في حماية حسابات عملائه المصرفية

06:58 م

عاجل.. ميدو يفتح النار على جماهير الأهلي

10:30 ص

تعرف على تكلفة صفقة ريال مدريد المنتظرة

02:01 ص

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: الساحل..وما أدراك ما الساحل؟!.

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

Advertisements