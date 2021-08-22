موعد مباراة آرسنال ضد تشيلسي اليوم الأحد في قمة الدوري الإنجليزي

















يستعد نادي تشيلسي لمواجهة نظيره أرسنال، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.





وتقام مباراة تشيلسي أمام نظيره أرسنال، على أرضية ملعب الإمارات، معقل الجانرز.





وحقق تشيلسي الفوز في الجولة الأولى على نادي كريستال بالاس بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، في حين خسر أرسنال أمام نظيره برينتفورد بثنائية نظيفة.



